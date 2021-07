EXCLUSIV | Actionarul lui CFR Cluj trage un semnal de alarma, dupa meciul cu Borac: "Fotbalul se joaca pe goluri, nu pe ocazii!"

CFR Cluj a fost la un pas sa fie eliminata din Champions League.

Campioana Romaniei a fost salvata de eliminarea regulii golului din deplasare. Daca FIFA nu ar fi eliminat aceasta regula, CFR ar fi fost eliminata. Stefan Gadola, unul dintre actionarii lui CFR Cluj, crede ca echipa lui a avut noroc ieri si trage un semnal de alarma inaintea duelului cu Lincoln, din Gibraltar, echipa ce a trecut cu Fola cu scorul de 7-0 la general.

"Cand se termina cu bine, e foarte bine. A fost un meci interesant, nu s-au concentrat suficient, am luat doua goluri in cinci minute, asta e fotbalul. Am vorbit cu ei, trebuie sa fie mult mai atenti, mult mai motivati si eu sper ca asta este o lectie extrem de potrivita. La Cluj a fost doar 3-1, nu m-a linistit, poate un 4-1 sau 3-0 ar fi fost mult mai linistitor, trebuie sa jucam pe goluri, nu pe ocazii.

E o echipa, trebuie sa o luam in serios, avem doua meciuri si trebuie sa le batem. Iar, daca zic teoretic, fotbalistii nostri sunt mai increzatori, cine e Gibraltar, e o echipa care a facut un scor fantastic marti, ce mai. Am vazut cateva secvente, au jucat, e adevarat, pe un teren sintetic.

Cineva ne iubeste acolo sus, un norooc fantastic. Trebuie sa recunoastem, si la 2-0 ai nostri asteptau prelungirile, stiau ca urmeaza prelungiri. Daca nu erau prelungirile, cred ca erau mai activi si mai bataiosi. Superb, o pasa perfecta si un sut de milioane, superb.

Absolut (ne pregatim de al cincilea titlu), eu cred ca si Sepsi o sa fie pe acolo, cred, dupa cum am vazut, si ei o sa fie posibili sa fie printre primele patru. Vom vedea, asteptam cu interes ziua de vineri. Probabil, daca are oferta buna si avem un oret bun, va pleca (Burca). E o dorinta, dar pana la putinta mai este.

Noi jucam din trei in trei zile, pe langa faptul ca am avut si probleme, intr-o saptamana avem trei meciuri, e greu. Ma bucur ca am nimerit cu Gibraltarul, dar deplasarea pana acolo dureaza, preferam un adversar mai apropiat", a spus Stefan Galoda, in direct la PRO X.