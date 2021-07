CFR Cluj si-a aflat posibila adversara din turul 2! Campioana din Gibraltar, Lincoln, poate da piept cu ardelenii

Lincoln a invins in dubla mansa pe Fola din Luxemburg.

Condusa de Mike McElwee, Lincoln a avut o dubla mansa reusita cu Fola, iar dupa ce in tur au reusit sa remizeze 2-2, avand la un moment dat un avans de doua goluri, la retur acestia nu le-au dat nici o sansa adversarilor din Luxemburg, invingandu-i cu 5-0.



Formata in mare parte din jucatori din Gibraltar sau Spanioli, Lincoln a reusit sa castige in sezonul precedent titlul cu doar un punct avans in fata rivalilor de la Europa FC si cu 3 puncte peste cealalta canditata, St Josephs.

In cazul in care va reusi sa se califice, CFR va intalni un adversar care incearca sa joace un fotbal direct, vertical, insa datorit jucatorilor spanioli se pot adapta si la un stil combinativ, la fel ca echipele din Primera Division.

Cei mai importanti jucatori sunt Scott Wiseman, un englez de 35 de ani care a jucat in trecut pentru Hull City, si Brian Gomez, un argentinian de 27 de ani, mijlocas ofensiv crescut de Argentinos Jrs., adus in aceasta vara de campioana din Gibraltar.