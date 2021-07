CFR Cluj, prima echipa salvata de noua regula FIFA. Campioana Romaniei ar fi fost eliminata dupa 90 de minute in sezonul trecut

CFR Cluj a trecut de Borac, cu scorul de 4-3 la general, insa echipa pregatita de Marius Sumudica ar fi putut fi eliminata din minutul 90.

Borac conducea cu 2-0 la finalul timpului regulamentar, iar, daca fosta regula a FIFA, legata de golul din deplasare, CFR ar fi fost eliminata, fara sa aibe sansa de a intra in prelungiri.

CFR este prima echipa care profita de abrogarea regulii golului in deplasare. CFR s-a impus acasa cu 3-1, insa golul marcat de Borac, in Gruia, ar fi putut face diferenta pe tabela. Borac a marcat in minutele 60 si 64, prin Vranjes si Zakaric, in timp ce CFR a inscris in minutul 118, prin Chipciu.

La finalul meciului, Marius Sumudica a avut un discurs dur, spunand ca partida din Gruia ar fi trebuit sa se termine cu scorul de 7-0. Regula golului de aur a fost introdusa in 1965. Aceasta a fost abrogata in urma unei discutii intre reprezentantii FIFA si reprezentantii celor mai importante institutii de fotbal din lume.

