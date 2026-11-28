PSG - Lorient, de la 21:45 pe VOYO SPORT 1! Alte patru meciuri din Ligue 1, azi pe VOYO

PSG - Lorient, de la 21:45 pe VOYO SPORT 1! Alte patru meciuri din Ligue 1, azi pe VOYO

Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Pe ce sumă poate fi vândut Assad Al Hamlawi

Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.

Pe lângă echipa din La Liga, în ultima perioadă s-a scris mult despre o mutare a atacantului în zona asiatică. Acest subiect a fost abordat și de finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru.

Omul de afaceri susține că au existat mai multe discuții pentru transferul atacantului din Palestina. Mihai Rotaru e de părere că Assad Al Hamlawi valorează minim 5 milioane de euro. Pentru a-și consolida argumentul, oficialul „Științei” a amintit de faptul că jucătorul este titular la echipa naționale, dar și de golurile marcate în competițiile europene.

„(n.r. - Assad e jucător de 4-5 milioane?) Eu sper să fie și de mai mult, dar astea sunt alte discuții. El, fiind internațional palestinian, e un asset extrem de important pentru zona musulmană. De exemplu, în Egipt el este considerat localnic. (…) Palestina este extrem de simpatizată în zona musulmană și atunci e un asset.

Fiind și jucător titular la națională cu goluri înscrise, are o cotă bună, în special pe zona respectivă. Să spunem că valoarea lui ar fi 5 milioane, da? Faptul că este palestinian și titular în echipa națională îi dă un bonus, să spunem, la suma asta”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.