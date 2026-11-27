Plecarea iernii de la FCSB? Un club din Franța a pus ochii pe mijlocașul evaluat la 3 milioane de euro

Chiar dacă nu se aștepta la o victorie a oltenilor, Mihai Mironică a recunoscut că spera la o prestație mai solidă din partea echipei lui Filipe Coelho, mai ales că englezii au jucat cu rezervele.

Jurnalistul s-a declarat dezamăgit de jucătorii Craiovei care fac parte din nucleul echipei naționale a României. Unul dintre jucătorii care, în opinia lui Mihai Mironică, s-a făcut remarcat într-un mod negativ a fost Ștefan Baiaram.

”Mă așteptam mai mult din punct de vedere al demnității. Mă așteptam să aibă o prestație demnă campioana României și nu a avut, nu a putut să lege două pase nici măcar în momentul în care se juca 11 la 11. Felul în care luăm cartonașul roșu este ridicol, care a fost sensul pentru care a fost făcută acea intrare.

Jucătorii noștri de națională de la Craiova au fost la fel de slabi ca cei care au mai puțină experiență. Nu avea niciun sens pasa lui Screciu de la golul lui De Cuyper. Nici la Cicâldău nu am văzut.

Baiaram este în acest moment pe Transfermarkt cel mai bine cotat fotbalist din campionatul României. Are o minge, are un avans față de adversar în flancul stâng, acolo unde îi place lui, pleacă cu mingea, comentatorul chiar spune: 'Baiaram are o viteză bună!'. Și vine Chema Anders, băi, dar vine așa lejer, nu pare că face sprintul vieții și îi ia mingea ca și cum au venit ăia de la clasa a 8-a să joace cu ăia de la a patra. Faza aia mi se pare definitorie”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.