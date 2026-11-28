Campionatul European din 2026 se va disputa în cinci țări diferite. România se numără printre membrele organizatoare, alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia. Toate duelurile de la turneul final pot fi urmărite în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO.

Palmaresul României la Europenele de handbal feminin

Emoțiile handbalului european se întorc în România! Naționala feminină se pregătește pentru una dintre cele mai importante provocări ale finalului de an: participarea la Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026, competiție care se desfășoară în perioada 3–20 decembrie.

Este bine cunoscut faptul că România a avut rezultate notabile la turneele finale continentale. Sport.ro vă invită să descoperiți istoricul echipei naționale la Campionatele Europene.

Prima participare datează din 1994, competiția fiind organizată în Germania. România a încheiat doar pe locul 10 la turneul final, iar echipa câștigătoare a fost Danemarca, după o finală cu Germania, scor 27–23.

Experiența acumulată la turneul din 1994 a contat mult, astfel că în 1996, în Danemarca, echipa națională a României a încheiat pe locul 5. Țara gazdă avea să se impună pentru a doua ediție la rând, scor 25–23 contra Norvegiei.

Ediția din 1998 a avut loc în Olanda, iar România a reușit să se califice și de această dată. Din nefericire, clasarea a fost una sub așteptări, „tricolorele” mulțumindu-se doar cu poziția a 11-a. Spre deosebire de turneele precedente, Danemarca a cedat în finală, 16–24 cu Norvegia.

La începutul mileniului III, România organiza pentru prima oară Campionatul European. Din postura de gazdă, echipa națională a încheiat turneul pe locul 4, cedând în finala mică contra Rusiei, scor 16–21. Câștigătoarea turneului a fost Ungaria, după 32–30 cu Ucraina.