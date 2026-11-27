Oltenii rămân cu șapte puncte și ocupă locul 15 în clasament și mai au nevoie de un punct în următoarele două meciuri pentru a obține calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

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Gigi Becali a dezvăluit că nu a urmărit meciul Universității Craiova cu Brighton din Conference League și a explicat pe larg și motivele.

Patronul de la FCSB susține că nu urmărește fotbalul și că este interesat doar de meciurile echipei sale sau doar meciurile echipelor cu fotbaliști spectaculoși, așa cum era Barcelona cu Lionel Messi sau PSG cu Neymar.

De altfel, finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că încearcă să stea cât mai departe de televizor, motiv pentru care nu urmărește nici meciurile rivalelor din campionat.

”Ce-i cu Craiovița? Nu mă interesează. Pentru ce să-mi încarc eu… Eu nu iubesc fotbalul, eu iubesc ce e al meu. Iubesc FCSB, alt fotbal nu mă interesează. Mă uit când este interesul meu sau când joacă Barcelona cu PSG.

Mă uit că e spectacol, dacă nu ar fi Neymar nu m-aș mai uita. Mă uitam la Messi, la Ronaldo nu mă uitam. E bun Ronaldo, mare, dar eu mă uitam la Messi, la Neymar. Mă uit la Lamine Yamal, îmi place spectacolul, în rest nu mă uit.

Brighton nu are niciun jucător spectaculos că dacă aveau mă uitam. Nu m-a interesat, acum aud de la tine. Aseară pe la ora 21 m-am culcat. M-am sculat la ora 06:00, la 07:00 m-am dus la biserică, am venit, acum am citit puțin, am mai curățat candele. Și atunci de unde să știu? Eu n-am dat drumul la televizor. Încerc și uite că și reușesc, aparatura cât de cât să nu mai am de a face cu ea. Eu, că angajații trebuie să aibă cu aparatura, că nu mai iese treaba fără aparatură”, a spus Gigi Becali la Fanatik.