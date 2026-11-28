Carlos Mora, fotbalistul Universității Craiova, a fost propus pentru un transfer la Watford, formație care ocupă locul 20 în Championship, cu 15 puncte.

„Cred că pentru 3-4 milioane de lire sterline pleacă”

Subiectul a fost discutat în direct la VOYO Sport Live, unde moderatorul Andrei Grecu i-a întrebat pe Ion Alexandru și Cristi Pulhac ce jucător din campionatul României i-ar recomanda antrenorului român.

Ion Alexandru l-a indicat pe costaricanul Carlos Mora și a avansat inclusiv o sumă pentru care oltenii s-ar putea despărți de el.

„Mora, de la Craiova, mi se pare un jucător care ar putea să facă față la genul acesta de campionat. Are energie, este într-o formă bună și poate fi un fotbalist care să ajungă la Watford pentru o sumă decentă raportat la un campionat precum Championship. Cred că pentru 3-4 milioane de lire, Craiova s-ar despărți de Mora. Este un fotbalist care cred sincer că l-ar ajuta pe Edi Iordănescu să salveze Watford de la retrogradare”, a spus Ion Alexandru.