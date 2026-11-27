FCSB a rezolvat deja un transfer pentru fereastra de mercato din iarnă. Atacantul Petru Popescu a fost cumpărat de la Petrocub Hîncești cu 250.000 de euro, însă Gigi Becali anunță că acesta a fost doar începutul.

Gigi Becali spune că a pus ochii pe un număr 10 și e dispus să ofere 1,5 milioane de dolari

O țintă a celor de la FCSB este și un mijlocaș ofensiv. Gigi Becali spune că a văzut imagini cu un decar și a rămas impresionat, fiind dispus să ofere până la 1,5 milioane de dolari pentru jucătorul a cărui identitate nu a fost dezvăluită..

Totuși, respectivul club ar solicita o sumă dublă, 3 milioane de dolari, astfel că rămâne de văzut dacă negocierile vor mai continua.

"M-am uitat acum, așa puțin. Mi-a plăcut foarte mult, e număr 10. S-au interesat, trei milioane. Bă, trei milioane nu dau. Până în două milioane eu dau pe un jucător, dar și două milioane să dau să îl văd eu! Adică trebuie să văd eu în 7-8-10 meciuri.

Mi-au plăcut mișcările în general, adică felul lui de a lovi mingea, de a plasa mingea în poartă. Adică nu joacă la întâmplare. Mi-a plăcut inteligența lui, mișcarea lui, mișcările trupului, ale picioarelor în legătură cu mintea. Adică nu dă la poartă de nebun. Nu dau 3 milioane. Eu le-am spus: 'Voi spuneți-le un milion jumate!'. Că e vorba de dolari, adică 1,2 milioane de euro. Un milion jumate de dolari, am zis eu!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.