„Nu o văd pe FCSB în play-off. Îl doare la bască pe Becali și dacă pierde ceva bani” , a spus Dragomir, potrivit ProSport.

Fostul președinte al LPF a analizat parcursul roș-albaștrilor din această ediție de campionat și a transmis că formația bucureșteană riscă să evolueze în play-out pentru al doilea an consecutiv.

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Situația FCSB în Superliga și Cupa României

Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă dificilă în campionat, acu patru etape consecutive fără victorie și fără gol marcat. În ultima rundă, FCSB a remizat, 0-0, în deplasarea de la Mioveni contra celor de la FC Argeș.

În prezent, roș-albaștrii ocupă locul 9 în clasamentul Superligii, dar păstrează șanse în lupta pentru clasarea î primele șase poziții la finalul sezonului regular. Următorul adversar al bucureștenilor în campionat este Csikszereda, ultima clasată, echipă care se confruntă cu probleme financiare.

Cele două formații se vor duela și în grupele Cupei României, înaintea partidei pe care FCSB o va disputa împotriva celor de la Farul. În Grupa C, roș-albaștrii se află pe locul secund, cu 3 puncte, la o lungime în spatele liderului FC Bihor, și luptă pentru calificarea în sferturile de finală.