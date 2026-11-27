Norvegianul ia din ce în ce mai serios în calcul să plece de pe Etihad Stadium, chiar dacă mai are contract până în 2034, iar publicația catalană El Nacional anunță că acesta vrea să se transfere la Barcelona în vara anului 2027!

Erling Haaland ar vrea să se transfere la Barcelona!

Până acum, nu au existat negocieri sau ”tatonări” pentru transferul lui Erling Haaland la Barcelona, dar catalanii vor avea o misiune dificilă pentru această mutare, deoarece Manchester City cere nu mai puțin de 150 de milioane de euro pentru a-și lăsa golgheterul să plece.

Suma este una foarte mare pentru Barcelona, în contextul în care clubul a avut, în ultimii ani, mari probleme pe plan financiar, iar pe lângă asta a făcut și investiții majore în noul stadion Camp Nou. Recent, Erling Haaland a fost întrebat despre viitorul său la Manchester City și a oferit un răspuns ”tăios”.

"Înţeleg că acum căutaţi un titlu de ştire interesant, dar, aşa cum am spus, am semnat un contract pe termen lung în 2024. Pot spune că am făcut o alegere destul de bună venind la City în 2022.

Cu toţii suntem de acord cu asta. Nu o voi spune eu direct, dar uitaţi-vă la trofeele pe care le-am câştigat şi la evoluţia mea, atât pe teren, cât şi în afara lui”, a spus Haaland.

Erling Haaland ar putea fi protagonistul uneia dintre marile tranzacţii din vara anului 2027, cu Liverpool, PSG, Real Madrid şi Barcelona în aşteptarea unei posibile evaluări de 150 de milioane de euro. Rezolvarea situaţiei financiare a clubului City şi voinţa jucătorului vor determina paşii următori.