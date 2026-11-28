„Personal, nu credeam că se va mai întâmpla lucrul ăsta vreodată. Adică, eu percep FCSB = Mihai Stoica. Nu vedeam că performanțele echipei, oricât de proaste ar fi ele, l-ar scoate țap ispășitor pe MM Stoica. Dar cred că s-a ajuns la o saturație din partea lui MM” , a spus Florin Lovin, la GSP .

Dublu campion cu FCSB , Lovin a lucrat alături de Mihai Stoica în perioada în care a evoluat pentru echipa bucureșteană. Fostul fotbalist nu se aștepta ca oficialul să părăsească gruparea, eveniment produs în urmă cu două săptămâni, după aproape două decenii de activitate, cu pauze, începând din 2002.

Florin Lovin îi ia apărarea lui Mihai Stoica în cazul transferului lui Aymen Boutoutaou

Fostul mijlocaș a comentat și nemulțumirea lui Gigi Becali legată de aducerea lui Aymen Boutoutaou, aducând în discuție alte transferuri costisitoare făcute de patronul clubului în ultimii zece ani, precum Politic, Musi sau Nedelcu. „Subiectul Boutoutaou se duce doar în zona unde vrea Gigi Becali. Argumentul este: «Da, am dat 3 milioane pe un jucător și nu e ce trebuie, că l-ai adus tu». Dar dacă luăm ultimii 10 ani și vedem câte milioane a cheltuit Gigi Becali pe ale lui ambiții... Plecând de la Politic, pe care dai un milion și ceva, și pe Musi, și nu joacă deloc. Tot 2-3 milioane costă. Nedelcu îmi mai vine în cap, două milioane; s-a lăsat, săracul. Cu salariu, și afacerea Nedelcu ajunge la 3 milioane. Dacă tot comparăm, hai să comparăm lucrurile cum trebuie și onest. Dar știm bine cum e Gigi Becali, duce discuția doar în locul unde îi convine lui. Orice argumente ai aduce, nu rezistă, iar când încerci să-l contrazici ești dușmanul lui”, a transmis Lovin.

Condiția pentru o eventuală revenire a lui Mihai Stoica la FCSB

Lovin a amintit și de parcursul profesional al lui Mihai Stoica din afara fotbalului, subliniind că acesta a absolvit o facultate de matematică în limba engleză ca șef de promoție și a fost cel mai tânăr angajat la Combinat.

„Un om cu o asemenea capacitate... OK, poți să înduri, dar ai și tu o limită. Ca prieten, eu îl apreciez că a luat decizia asta. Sper să revină, dar în condiții schimbate, dacă nu total schimbate. Dacă revii în aceleași condiții, practic ai cam plecat degeaba”, a adăugat Florin Lovin.