Atacantul brazilian Savio, cunoscut anterior sub numele de Savinho, va lipsi de pe teren o "perioadă lungă" din cauza unei probleme la nivelul coapsei, după cum a confirmat antrenorul său de la Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, scrie EFE.

Managerul Roberto De Zerbi despre accidentarea lui Savio

"Savio are nevoie de timp şi de colaborarea cu echipa medicală. În 50, 60 sau 80 de zile, nu ştiu exact când va reveni şi va fi un jucător esenţial pentru noi în ultima parte a sezonului", a declarat De Zerbi în cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri.

"Din păcate, este o situaţie dificilă pe care trebuie să o acceptăm. A venit la echipă în acest sezon şi se confruntă cu aceste accidentări, dar aşa este fotbalul; şi alte cluburi au probleme cu jucătorii accidentaţi", a adăugat tehnicianul italian, citat de Agerpres.

De la transferul său la Tottenham în acest sezon, de la Manchester City, pentru suma de 87 de milioane de euro, Savio a evoluat în doar şapte meciuri, reuşind un gol şi o pasă decisivă pentru gruparea londoneză.