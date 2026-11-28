Toate cele patru echipe româneşti din Erste Liga la hochei pe gheaţă au obţinut victorii în meciurile disputate vineri.

Campioana ACSH Gheorgheni a întrecut-o în deplasare pe Budapest Jegkorong Akademia HC, cu 2-1 (1-1, 1-0, 0-0), prin golurile înscrise de Csanad Ravasz şi Akos Szigeti.

Corona Brașov - DVTK Jegesmedvek 7-5 pentru primul loc și reacția românilor

Corona Braşov este noul lider, după ce a dispus de DVTK Jegesmedvek cu 7-5 (3-3, 3-1, 1-1), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Pentru gazde au înscris Evan Kenneth Wardley, Albert Zaghidulin, Akos Mihaly (2), Colby William McAuley, Radim Valchar şi Samuel Owen Williams.

”Corona Brașov a obținut astăzi o victorie importantă în fața formației DVTK, impunându-se cu scorul de 7-5, la capătul unui meci excelent făcut de elevii lui Hunor Strenk. 👏

Brașovenii au avut de înfruntat o echipă extrem de energică, care a pus permanent presiune și a demonstrat că poate reveni în joc în momentele dificile. Corona a răspuns însă cu multă determinare, a menținut un ritm susținut pe întreaga durată a partidei și a demonstrat eficiență în fața porții, reușind să înscrie de șapte ori.

🥅 Partida a oferit fanilor prezenți în tribune un adevărat spectacol ofensiv, cu nu mai puțin de 12 goluri marcate!

🔥 Prima repriză a fost una extrem de animată. Corona a început în forță și a condus cu 2-0, prin golurile înscrise de Evan Wardley și Albert Zagidullin, ultimul în superioritate numerică. DVTK a revenit însă spectaculos și a întors rezultatul, conducând cu 3-2. Ákos Mihály a restabilit egalitatea înainte de finalul reprizei, astfel că cele două echipe au intrat la vestiare la scorul de 3-3.

💪 În repriza secundă, spectacolul a continuat. Oaspeții au marcat primii, ducând scorul la 4-3, însă Corona a găsit resursele necesare pentru a reveni. Colby McAuley a egalat în inferioritate numerică, Ákos Mihály a adus din nou echipa brașoveană în avantaj, iar Radim Valchar a punctat pentru 6-4, cu doar câteva secunde înainte de finalul reprizei.

⚡ Ultima repriză a adus și ea emoții! DVTK nu a renunțat și a redus diferența, apropiindu-se la 6-5. Corona a gestionat însă foarte bine finalul întâlnirii, iar Owen Williams, în superioritate numerică, a stabilit scorul final: 7-5 pentru Corona Brașov! 🎉

👏 Felicitări, Corona Brașov, pentru această victorie spectaculoasă!

📣 Mult succes duminică, în partida cu DEAC! Vom fi acolo, în tribune, să vă susținem și să vă încurajăm!

Hai, Corona! 💛💙 Hai, Brașov! 🏒”, a postat la final clubul brașovean.

Sport Club Miercurea Ciuc a învins-o pe FEHA19 cu 3-2 (2-0, 0-1, 1-1), în deplasare, prin golurile semnate de Szabolcs Szopos Bojte, Janne Jeremias Vayrynen şi Arnold Sillo, informează Agerpres.

ACSHC Fenestela 68 s-a impus cu 5-2 (2-2, 1-0, 2-0) în faţa formaţiei DEAC, la Târgu Secuiesc. Golurile gazdelor au fost reuşite de Oliver Gecse, Serghei Paior, Laszlo Antal, Daniel Kuliaş şi Zsombor Molnar.

Clasamentul din Erste Liga - Corona Brașov este lider

1. Corona Braşov 41 puncte (17 jocuri)

2. DEAC 41 (19)

3. DVTK Jegesmedvek 39 (19)

4. Budapest Jegkorong Akademia HC 37 (20)

5. Sport Club Miercurea Ciuc 33 (20)

6. ACSH Gheorgheni 33 (19)

7. UTE 32 (18)

8. ACSHC Fenestela 16 (17)

9. FEHA19 7 (20)

10. Dunaujvarosi Acelbikak 3 (19)