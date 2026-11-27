Marius Baciu este de părere că reușita rapidă a englezilor a destabilizat formația din Bănie, chiar dacă așezarea din teren fusese inițial bună. Deși a remarcat superioritatea adversarilor, antrenorul consideră că diferența de pe tabelă nu reflectă realitatea din teren.

Campioana României a încasat primul gol în minutul 3 și a jucat peste o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Vladimir Screciu . În urma acestui rezultat, oltenii au coborât pe poziția a 15-a în clasamentul grupei.

Marius Baciu: „4-0 este mincinos pentru mine”

„Știi ce înseamnă să-ți dea o echipă ca asta gol în minutul 2? S-a terminat jucăria. Deci, încrederea... Și echipa stătea foarte bine în teren, era așezată foarte bine în teren, liniile foarte scurte, apropiate și ai luat golul pe care l-ai luat. Normal că intri într-o panică și, dacă nu îți revii foarte rapid să vii cu ceva... Am văzut o echipă Brighton care a închis toate culoarele.

Noi suntem unde suntem nu întâmplător, asta e valoarea noastră, nu putem altfel. Noi, dacă făceam ceva astăzi, era o minune dumnezeiască. 4-0 este mincinos pentru mine. Trebuie să acceptăm și să ne vedem de campionatul nostru, să mergem mai departe. Craiova e cea mai bună echipă din România. Îți vezi nivelul, trebuie să înțelegi unde suntem, să investim”, a spus Marius Baciu, la Prima Sport.

În ciuda înfrângerii din Anglia, calculele realizate de Football Meets Data arată că Universitatea Craiova păstrează 95,7% șanse de a accede în play-off-ul pentru optimi. Pentru o clasare în primele opt locuri, care asigură calificarea directă, oltenii sunt creditați cu 9,8% șanse, potrivit aceleiași surse.