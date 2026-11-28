Anthony Ellis, un fost jucător de fotbal american în vârstă de 25 de ani, a murit la două zile după ce a participat la Maratonul din Philadelphia.

Tânărul a suferit un stop cardiac chiar în apropierea liniei de sosire, după ce a parcurs aproape întreaga distanță a cursei.

Anthony Ellis a murit la doar 25 de ani

Potrivit tatălui său, Ernie Ellis, Anthony a alergat alături de un grup de prieteni și se simțea bine pe ultimii metri ai maratonului. Prăbușirea sa a venit pe neașteptate. Familia a explicat că stopul cardiac a fost provocat de rabdomioliză la nivelul gambelor, o afecțiune care duce la distrugerea țesutului muscular și poate provoca probleme grave, inclusiv insuficiență renală sau tulburări de ritm cardiac.

Din cauza lipsei de oxigen la nivelul creierului, starea sa s-a agravat, iar Anthony Ellis a murit pe 24 noiembrie, la ora 21:29.

Tânărul a fost donator de organe. Tatăl său a anunțat că rinichii acestuia vor ajunge la doi pacienți.

Anthony a fost fundaș la Sun Valley High School, în Pennsylvania, iar ulterior a revenit la instituția de învățământ în calitate de antrenor, alături de tatăl său.