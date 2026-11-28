Reacția lui Cristi Pulhac după ce a văzut stadionul din Galați

Aflat în studio, Cristi Pulhac a urmărit imaginile cu stadionul din Galați, „înghițit” din zăpadă. DETALII AICI. Reacția sa a fost pe cinste: „Mamă! Aveți încălzire? Da? Nu e pornită. Știi ce frumos e să joci pe zăpadă?”.

Ce jucător din Liga 1 ar recomanda Ion Alexandru și Cristi Pulhac lui Edi Iordănescu pentru Watford

Ion Alexandru: „Mora, de la Craiova, mi se pare un jucător care ar putea să facă față la genul acesta de campionat. Are energie, este într-o formă bună și poate fi un fotbalist care să ajungă la Watford pentru o sumă decentă raportat la un campionat precum Championship. Cred că pentru 3-4 milioane de lire, Craiova s-ar despărți de Mora. Este un fotbalist care cred sincer că l-ar ajuta pe Edi Iordănescu să salveze Watford de la retrogradare.”

Cristi Pulhac: „Merg tot pe Craiova? Elisor... nu știu! Pe Doru Andrei, poate (n.r. – râde). Nu știu, n-aș spune neapărat pe cineva, pentru că nu prea văd, în momentul de față, un jucător care să facă față. Nivelul campionatului nostru este atât de slab, încât nu îmi pot da cu părerea.”

Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 10:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Cristi Pulhac și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE

Andrei Grecu îi care ca invitați pe Cristi Pulhac și Ion Alexandru, iar printre subiectele abordate vor fi meciurile din etapa a 17-a din SuperLiga, mai ales înfrângerea lui U Cluj în fața lui Sepsi. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.