Stoian nu se dezminte! Joaca cu insemnele Craiovei pe sub echipamentul cu FCSB. FOTO

Adrian Stoian este un fan declarat al Universitatii Craiova, dar va juca in urmatoarele 3 sezoane si jumatate la FCSB.

Mijlocasul este nascut la Craiova si a fost format de Scoala de Fotbal "Gica Popescu", dar nu a apucat sa evolueze niciodata pentru echipa-fanion a Olteniei. El a plecat de junior in Italia, unde a evoluat pentru Roma U19, Pescara, AS Roma, Bari, Chievo Verona, Genoa si Crotone. In acest sezon, Stoian a bifat 19 meciuri pentru Crotone, in Serie B si Coppa Italia si a reusit doua goluri. El a semnat un contract pe 3 ani si jumatate cu FCSB si s-a alaturat deja lotului condus de Mihai Teja in cantonamentul din Spania. Becali a platit in schimbul fotbalistului 37.000 de euro, acesta urmand sa aiba un salariu lunar de 15.000 de euro plus bonusuri.

Un fan declarat al Universitatii Craiova, Stoian are un tatuaj cu sigla clubului oltean. De asemenea, ieri, acesta a postat o fotografie pe retelele de socializare in care se vede ca pe aparatorile de tibie folosite la primele antrenamente de Stoian scrie "Fotbal Club Universitatea Craiova" si este desenat leul de pe sigla clubul de fotbal craiovean. Becali a explicat de ce mijlocasul nu a semnat cu CSU Craiova, rivala din Liga 1, desi suma de transfer a fost una modica, iar salariul putea fi acoperit usor de clubul lui Mihai Rotaru. "Ce conteaza ca tine cu Craiova? Stiti ce mi-a zis? Mi-a spus ca era tanar cand si-a facut tatuajul si ca oricum CSU nu e Universitea Craiova aia adevarata. Pana vine echipa lui Mititelu (n.r. FC U Craiova 1948) in Liga 1, peste 3 ani, il vindem", a declarat Gigi Becali la TV Pro X, neobisnuit de calm, desi inima noii vedete a clubului sau bate pentru alt club si pentru alte culori.



