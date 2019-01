EXCLUSIV! Becali a COMIS-O si il poate rata pe Stoian! Rasturnare de situatie in cazul transferului anuntat de FCSB

Gigi Becali a anuntat ca l-a transferat pe Adrian Stoian de la Crotone!

Mutarea lui Adrian Stoian la FCSB a fost data peste cap de anuntul lui Becali.

"Maine se prezinta la noi in cantonament. Eu nu il cunosc, nu l-am vazut in viata mea. Daca si MM, care el nu lauda niciodata, am zis ca asta, cine stie ce jucator bun o fi daca-l lauda MM. Era bucuros si el, am vorbit cu baiatul, era bucuros ca vine acasa la el", a anuntat Becali pentru www.sport.ro.

Situatia s-a complicat insa, iar mutarea poate fi afectata de anuntul facut de Becali. Stoian avea contract cu Crotone, care acum vrea o suma de bani pentru transferul atacantului roman. In aceste momente sunt negocierile finale, iar atacantul are sanse mari sa ajunga in cele din urma la FCSB, chiar daca Becali va fi nevoit sa achite o mica suma de transfer.

Cu Stoian, Becali s-a inteles in privinta unui contract pe trei ani si jumatate si un salariu de 15.000 de euro pe luna.

Chiar si jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anuntat ca Stoian e aproape de FCSB. "Stoian a ajuns la un acord cu FCSB. Fotbalistul e aproape de un transfer", a notat cunoscutul site de transferuri.

Becali l-a pierdut anul trecut pe Dan Nistor de la Dinamo, dupa ce a dezvaluit intelegerea pe care a avut-o cu fotbalistul.