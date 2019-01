"Matei si Stoian, un inceput beton de an pentru FCSB!" Mihai Mironica, despre ultimul transfer anuntat de Becali

Gigi Becali a anuntat astazi transferul lui Adrian Stoian

FCSB reuseste in aceasta iarna doua repatrieri remarcabile. Matei si Stoian mi s-au parut in ultimii ani jucatori subevaluati, fotbalisti care ar merita minute in teren si la echipa nationala.

Steaua a fost mereu exponenta jocului tehnic, de rafinament. Echipa si-a pierdut din aceasta aura in ultimii ani, atunci cand Becali a mizat prost, pe niste tineri remarcabili mai mult prin presa decat pe teren. Cu Matei si Stoian, FCSB readuce frumusetea jocului in rosu si albastru, rafinamentul, atingerea speciala a mingii, baletul care a fost mereu in ADN-ul acestei echipe.

Stoian are numere solide stranse in fotbalul italian, o experienta consistenta intr-un spatiu competitiv. M-a incantat felul in care a jucat atunci cand a fost readus in nationala de Contra. O liniste in joc, o siguranta pe care ti le dau doar constiinta propriei valori.

Matei si Stoian nu joaca la alibi, ei sunt oameni care incearca mereu sa castige teren, sa depaseasca adversari directi, sa creeze superioritati, exact ce i-a lipsit lui FCSB in ultima vreme. Nu sunt niste marcatori deosebiti, dar sunt capabili de executii extraordinare la poarta. Marele lor atu este insa desfacerea apararii adverse, crearea de spatii, extrem de important pentru o echipa care domina mai mereu in Liga 1 si trebuie sa depaseasca defensive aglomerate.

Cei doi fotbalisti adevarati racolati de FCSB au si o varsta excelenta, tradusa in experienta la un nivel bun. Becali scazuse foarte mult media de varsta in atac in ultima vreme si asta l-a costat in fata unui CFR care a mers mai mult pe certitudini si nu pe experimente.

Matei si Stoian pot fi decarul, respectiv optarul pe care Becali ii cauta de atata timp. Venirea lor ar trebui sa insemne trecerea pe banca ale tepelor costisitoare date de Hagi cumatrului sau, Coman si Nedelcu. Cu Matei si Stoian in teren, mingea nu va mai suferi asa cum a fost maltratata de FCSB in ultima vreme.

Prin aducerea acestor doi jucatori de rasa, FCSB redevine cea mai buna echipa in mercato dupa cateva ferestre de transferuri in care a avut mai multe esecuri decat miscari inspirate. Cu Matei si Stoian, vicecampioana reface din ecartul favorabil celor de la CFR Cluj. Pentru echipa bucuresteana, gasirea unui atacant pe masura unor astfel de servanti ar insemna creionarea cu adevarat a unui lot de titlu si de grupele cupelor europene.