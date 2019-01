Prima reactie a lui Stoian dupa ce a semnat cu FCSB: "Nu mi-am imaginat niciodata!" Mesajul jucatorului

Ragazzi...con molta dispiacere è arrivato questo momento che fino adesso non avevo mai immaginato.Quindi Ringrazio la Società per questi anni bellissimi! Un grazie va ai miei compagni, alla splendida tifoseria e a tutte le fantastiche persone che ho conosciuto durante questa esperienza indimenticabile. A Crotone sono cresciuto molto, non solo come calciatore ma anche come uomo ed in questa calorosissima città è nato il mio primogenito, Hector! Indossare i colori rossoblù è stato un qualcosa di straordinario e mai dimenticherò la data del 29 Aprile 2016 quando, insieme, abbiamo ottenuto un traguardo storico e inimmaginabile: la promozione in Serie A. Vi abbraccio tutti e... sempre Forza Squali

