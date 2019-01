Stoian, prezentat OFICIAL la FCSB! "Sunt foarte fericit" Primele declaratii si numarul special de pe tricou!

Adrian Stoian a fost transferat de FCSB de la Crotone.

FCSB a reusit un transfer neasteptat si a reusit sa il aduca pe mijlocasul de 27 din Italia, de la Crotone. Mihai Teja il va avea la dispozitie in cantonamentul din Spania miercuri dimineata.

Aceasta va fi prima experienta in Liga 1 pentru internationalul roman, ce are ca obiectiv castigarea campionatului cu formatia ros-albastra. Stoian a ales sa evolueze in acest sezon cu numarul 27 pe tricou, cate titluri ar putea avea FCSB daca triumfa in acest sezon in Liga 1.

"Sunt foarte fericit pentru ca voi avea ocazia sa joc pentru cel mai mare club din Romania. Vin aici cu gandul de a-i ajuta pe baieti si clubul sa-si atinga obiectivele. Sper sa fiu campion la vara si sa jucam in grupele unei competitii europene", a fost prima declaratie pe care Stoian a oferit-o in calitate de jucator la FCSB.