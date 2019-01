Cum arata femeia care l-a convins pe Stoian sa revina in Romania! Mijlocasul a semnat cu FCSB dupa ce a devenit tata. FOTO

Adrian Stoian a semnat cu FCSB si e asteptat in cantonamentul din Spania.

Dupa 10 ani si 100 de meciuri in Serie A, Stoian revine in Romania, acolo unde n-a jucat niciodata la seniori. Atacantul a fost convins de iubita sa, Daniela, alaturi de care are un copil din noiembrie 2018.



Stoian a vrut sa revina in tara inca de vara trecuta, cand a fost dorit de Craiova, echipa a carei emblema o are tatuata pe brat. Stoian e format la Scoala Gica Popescu si a fost cumparat de AS Roma in 2008. El a mai trecut pe la Pescara, Bari, Verona, Genoa, Bari si Crotone.