"Cum ai reactiona daca ai vedea ca te suna Becali?" Reactie de MILIOANE a fundasului pe care Becali trebuie sa dea un sac de bani pentru a-l aduce! Ce i-a transmis patronului de la FCSB

Andrei Chindris a vorbit despre un potential transfer la FCSB.

Fundasul celor de la FC Botosani, Andrei Chindris, este unul dintre jucatori pe care Becali vrea sa il aduca cu orice pret la FCSB. Acesta ar putea ajunge sezonul viitor in curtea ros-albastrilor, unde ar putea face cuplu in centrul apararii cu Andrei Miron, fundas transferat de FCSB tot de la FC Botosani. Pentru a-l aduce pe Chindris, Becali trebuie sa scoata din buzunar cel putin 1.500.000 milioane de euro, suma stabilita de patronul moldovenilor, Valeriu Iftime.

Andrei Chindris a vorbit despre o posibila mutare la FCSB si spune ca nu se gandeste daca ar face fata acolo sau nu. Acesta a oferit si o reactie savuroasa in momentul in care a fost intrebat cum ar reactiona daca ar vedea ca il suna Becali.



"Chiar nu m-am gandit ce as face daca as vedea acum pe telefon ca ma suna Gigi Becali. As raspunde probabil, dar.. Nu imi place sa stau sa ma gandesc ce-ar fi daca. Pentru mine conteaza doar ce e acum. Nu ma intereseaza nici sume, mi-e greu sa spun cati bani as valora in acest moment, cat as plati pentru transferul meu. Cred ca fiecare valoreaza dupa ceea ce arata in teren. Sa mai e vorba aceea: valoarea unui jucator este data de cat se plateste pe el, nu de cat se cere.

Am avut evolutii bune in acest campionat, iar faptul ca au venit laude pentru mine imi dai si mai mare incredere. Nu stiu ce oferte sunte, nici despre interesul domnului Becali pentru mine, doar ce am citit si eu. Au venit si convocarile la nationala de tineret, ceea ce inseamna ca sunt pe drumul cel bun. Trebuie sa-mi vad de jocul meu aici si nu ma uit in oglinda si sa-mi zic acum 'Wow, ma vrea Gigi Becali la FCSB!'. Vedem ce va fi si cu Steaua. Acum nu pot raspunde daca as face fata acolo sau la alta echipa decat daca ajung si simt la fata locului", a declarat Andrei Chindris pentru Fanatik.