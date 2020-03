A fost desemnata echipa ideala din seoznul regulat al Ligii 1! FCSB are in un singur jucator in primul 11

LPF a publicat lista cu cei mai buni 11 jucatori ai sezonului.

CFR Cluj da cei mai multi jucatori in echipa ideala intocmita de Liga Profesionista de Fotbal, 4 la numar. FCSB are un singur jucator in primul 11, Universitatea Craiova 2 jucatori, iar Astra, Botosani, Viitorul si Botosani cate unul. Dan Petrescu a fost desemnat cel mai bun antrenor.

Portar



Giedrius Arlauskis (CFR Cluk, 19 jocuri)

Aparatori

Radu Boboc (Viitorul, 24 de jocuri)

Andrei Burca (CFR Cluj, 24 de jocuri)

Marius Constantin (Gaz Metan, 23 de jocuri)

Mario Camora (CFR Cluj, 19 jocuri)

Mijlocasi

Dan Nistor (Dinamo, 16 jocuri/Univ. Craiova, 4 jocuri)

Jonathan Rodriguez (FC Botosani, 25 de jocuri)

Alexandru Cicaldau (Univ. Craiova, 23 de jocuri)

Atacanti

Ciprian Deac (CFR Cluj, 15 jocuri)

Denis Alibec (Astra, 19 jocuri)

Florinel Coman (FCSB, 23 de jocuri)

Antrenor

Dan Petrescu (CFR Cluj)