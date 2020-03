Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Astra pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

CFR Cluj este in fata primului meci din play-off-ul Ligii in 1 in 2020. Campioana romaniei vine dupa eliminarea dramatica din Europa League, unde a fost eliminata de Sevilla fara sa fie invinsa. In returul de pe Sanchez Pizjuan, echipa lui Dan Petrescu reusea sa marcheze un gol care o putea califica in optimile competitiei, insa VAR a anulat reusita pentru un hent la Traore.

Echipa din Gruia are ocazia sa se distanteze de FCSB in Liga 1, dupa ce echipa lui Bogdan Vintila a inceput play-off-ul cu stangul si a remizat in deplasare la Botosani, scor 2-2.

Dan Petrescu spune ca jucatorii inca se resimt dupa ratarea calificarii in Europa League:

"Nimic nu poate sterge ceea ce s-a s-a intamplat la Sevilla. Nu au trecut destule zile ca sa fim toti bine. Din acest motiv, meciul cu Astra va fi cel mai greu din acest play-off, in afara faptului ca e primul, e si ultimul pe care il jucam dupa ce am evoluat in cupele europene. Dupa meciurile din cupele europene niciodata nu am avut un rezultat favorabil si mai ales ca în cupele europene, la ultimul meci, echipa a dat aproape tot. Nu stiu daca si-au revenit toti mental si fizic. Si asta va fi o problema sa aleg cei mai buni jucatori pentru meciul de maine. E clar ca daca vreau sa-l bag pe Paun titular sau rezerva trebuie sa-l întreb daca e in stare", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Astra este pe ultimul loc in play-off dupa injumatatirea punctelor si nu au reusit sa obtina nicio victorie in Liga 1 in 2020. Echipa din Giurgiu are 21 de puncte. In sezonul regulat, Astra s-a impus pe teren propriu cu CFR, scor 3-2, iar la Cluj, echipa lui Dan Petrescu a invins cu 2-0.

Echipe probabile:

CFR Cluj: 87. Arlauskis, 4. Manea, 55. Vinicius, 21. Boli, 45. Camora, 94. Itu, 28. Hoban, 8. Djokovici, 10. Deac, 99. Rondon, 18. Costache

Antrenor: Dan Petrescu

Astra Giurgiu: 1. Lazar, 20. Bruno, 30. Tamas, 4. Graovac, 3. Radunovici, 88. Begue, 6. Simion, 21. Crepulja, 11. Gheorghe, 77. Stahl, 7. Alibec

Antrenor: Bogdan Andone

Clasamentul play-off-ului Ligii 1