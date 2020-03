"MM si Reghe m-au ajutat cel mai mult!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA ale lui Gabi Enache din perioada FCSB! De ce a vrut sa plece din Romania

Gabi Enache a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Gabi Enache (29 de ani) a acceptat transferul la FC Kyzyl-Jar, echipa care a promovat in acest sezon in prima liga din Kazahstan. Gabi Enache a cucerit titlul in Romania cu Astra Giurgiu si alte trofee, dintre care unul in tricoul celor de la FCSB. Acesta a vorbit despre perioada petrecuta la ros-albastri si spune ca MM Stoica si antrenorul de atunci al stelistilor, Laurentiu Reghecampf, l-au ajutat foarte mult sa treaca peste perioada slaba prin care trecea.

"Am avut o perioada foarte frumoasa acolo, cu toate ca s-au spus niste lucruri foarte aiurea despre mine. La FCSB, am jucat, n-am jucat, am 55 de meciuri si cinci sau sase goluri ca fundas dreapta. Eu vorbesc pe statistica si doar atat. Oamenii de acolo, incepand de la MM Stoica, m-au ajutat foarte mult, am crescut si in mentalitate. Si Reghecampf m-a ajutat foarte mult psihic si am trecut peste absolut orice.

Ma bucur foarte mult ca s-a realizat acest transfer, ajung la viza medicala, sper sa fie totul in regula. Mi-am dorit foarte mult sa plec din Romania, vreau sa mai joc ceva timp afara, pentru m-am simtit foarte bine si afara cat de cat mi-am gasit locul si imi place foarte mult", a spus Gabi Enache, la Telekomsport.