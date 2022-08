Stipe Vucur revine după un an! Cu cine poate semna fundașul dat afară de FCSB și ironizat de Mihai Stoica

Vucur a apărut de trei ori în echipa lui FCSB, de fiecare dată ca titular: 45 de minute vs. FC Botoșani (0-0), 90 de minute vs. Universitatea Craiova (4-1) și 120 de minute vs. Șahtior Karagandy (1-2, 3-5 d.l.d). Prestația austriacului din meciul contând pentru Conference League l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care anunța imediat după joc: "Vlad a dat un assist, și unul Vucur. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Cum să iei golul ăsta?".

Stipe Vucur negociază cu FSV Zwickau, formație din liga a treia germană

După despărțirea de FCSB, în august 2021, Stipe Vucur nu și-a mai găsit nicio echipă și este liber de contract și în momentul de față. Totuși, stoperul de 30 de ani ar putea semna curând cu FSV Zwickau, echipă din liga a treia germană, care ocupă locul 16 în clasament.

Publicația germană Bild, citată de liga3-online.de scrie că Stipe Vucur se află deja în negocieri cu FSV Zwickau, formație care caută întăriri în defensivă, după ce a încasat 11 goluri în primele patru etape din acest campionat.

În sezonul trecut, FSV Zwickau a încheiat pe locul 10 în liga a treia din Germania. În actuala stagiune, formația antrenată de americanul Joe Enochs are trei înfrângeri consecutive, ultima fiind contra lui Elversberg, scor 0-5.

Înainte de a semna cu FCSB, Stipe Vucur jucase ultima oară tot în liga a treia din Germania, la Hallescher FC. De asemenea, austriacul a evoluat și în 2. Bundesliga, la formații precum Erzebirge Aue sau Kaiserslautern.

30 de ani a împlinit Stipe Vucur pe 22 mai

250.000 de euro este cota de piață a austriacului, potrivit Transfermarkt

Stipe Vucur, ironizat de Mihai Stoica

Recent, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, îl ironiza pe Stipe Vucur pentru faptul că nu și-a mai găsit nicio echipă după despărțirea de vicecampioana României.

Comentariile lui Stoica au venit după ce Stipe Vucur acordase un interviu în care se plângea de modul în care a fost tratat la FCSB

"Tamm are 1,93. Edjouma are 1,92 și doi jucători de 1,91, Dawa și Bouhenna. Și portar de 1,98. Și anul trecut am avut stoperi înalți, dar erau pe modelul nea Gigi Mulțescu: ai 1,93, iar când sari la cap ai 1,75. Cam așa era Stipe Vucur, care a luat 80.000 ca să plece. A plecat în august 2021. Suntem în iulie 2022 și nu am auzit să mai joace undeva fotbal. Poate pe un sintetic

Dacă Vucur avea discernământ și își cunoștea valoarea, îi spunea din start impresarului care l-a chemat aici: 'dom'ne, sunt jucător de liga a treia, nu am ce căuta acolo'. Unde a jucat Vucur din august, de când e liber? Nicăieri! Nu și-a găsit angajament din august, fiind liber! Și suntem în iunie. Asta spune multe.

Eu m-am opus categoric transferului. Argumente am avut, dar n-am fost ascultat. El zice că a jucat bine în ultimele meciuri... care bine? Că i-am bătut cu 4-1 pe Craiova? Ce legătură are el? A fost și pe teren, pe acolo... să fim serioși

Nu a greșit într-un simplu meci, ci un meci foarte important, cea mai mare rușine de când a luat Gigi echipa. Să te scoată Karagandy... ăia, săracii, erau strâmbi. S-a mai și jucat pe teren neutru. Ăia nici nu știau să se bucure, n-am mai văzut așa ceva. Vucur nu a dat o dată cu capul! Mint, singura dată când a dat a fost pasă de gol pentru ăia.

Așa că ar trebui să tacă din gură. Noi (n.r. - și Nicolae Dică, prezent în studio) îl știam de la meciul cu Hajduk Split. De aia am spus: 'Gigi, n-ai cum să-l iei pe ăsta. Păi noi am construit jocul pe el, era lent ca lebăda!'", spunea Mihai Stoica, la Orange Sport.