L-a mai văzut cineva? MM Stoica l-a ironizat pe fundașul care n-a stat nici două luni la FCSB

Stipe Vucur este un fundaș central care a evoluat în cariera sa la nouă formații, ultima aventură având-o cu FCSB, în 2021. Austriacul a fost adus de Becali la începutul lunii iulie, ca la sfârșitul lunii august să fie dat afară de la club.

MM Stoica l-a ironizat pe Vucur, cotat la 250.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate, care nu a făcut față la gruparea bucureșteană și care, în clipa actuală, nu a mai evoluat pentru nicio formație de un an.

„Tamm are 1,93. Edjouma are 1,92 și doi jucători de 1,91, Dawa și Bouhenna. Și portar de 1,98. Și anul trecut am avut stoperi înalți, dar erau pe modelul nea Gigi Mulțescu: ai 1,93, iar când sari la cap ai 1,85. Cam așa era Stipe Vucur, care a luat 80.000 ca să plece. A plecat în august 2021. Suntem în iulie 2022 și nu am auzit să mai joace undeva fotbal. Poate pe un sintetic.”, a spus MM Stoica la Orange Sport.

Transferurile de la FCSB

FCSB s-a întărit în această campanie de achiziții doar în compartimentul defensiv. Roș-albaștrii l-au adus pe Rachid Bouhenna (31 ani), după ce s-a despărțit de CFR Cluj, și pe Joyskim Dawa (26 ani), pentru care i-au plătit Botoșaniului 350.000 de euro.

Joonas Tamm (30 de ani) a sosit și el la echipă luni. Pentru acest transfer a insistat Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, după cum a spus Gigi Becali.

"MM știe, eu nu știu. Să facă ce vrea. Aduce un jucător pentru un an. Mai fac o cheltuială pe un an. Dacă este bun, îl prelungesc. Dacă nu, la revedere. Încercăm. I-am zis să facă ce vrea”, a spus Gigi Becali, potrivit AS.ro.