Steliano Filip, prezentat oficial la Dinamo! "Voi da totul, stiu ce inseamna acest club!" Primele declaratii dupa revenirea in Liga 1

Steliano Filip a fost prezentat oficial la Dinamo.

Fotbalistul in varsta de 26 de ani a oferit si primele sale declaratii dupa revenirea in Stefan cel Mare. Fundasul a scos ca este hotarat sa dea totul pentru a salva echipa, el fiind inscris si in DDB si implicandu-se alaturi de suporteri in redresarea lui Dinamo.

"Sunt fericit sa fiu aici. Mi-am dorit sa ma intorc acasa, sa pun umarul la redresarea echipei si am incredere pentru ca sunt jucatori valorosi in lot.

Sunt membru DDB si sper ca impreuna cu fanii sa salvam echipa. Eu voi da totul pentru acest club, stiu ce inseamna Dinamo. Nu prea credeam in acest proiect, dar au facut o treaba buna, cum nimeni nu mai poate sa faca in Romania.

Am urmarit si sunt la curent cu ce se intampla la Dinamo. Este un moment dificil, dar apreciez si felicit suporterii pentru ca sunt unici. M-au impresionat si asta a contat in revenirea mea. Sunt convins ca alaturi de ei vom face tot posibilul ca Dinamo sa nu moara. Nu mi-a fost teama sa semnez cu Dinamo. Conteaza si partea financiara, dar am venit cu sufletul acasa.

Abia astept sa joc din nou in tricoul lui Dinamo, dar totul depinde de Mister. Eu sunt pregatit, am jucat recent in Grecia si din punct de vedere fizic sunt pregatit", a declarat Steliano Filip dupa ce a fost prezentat oficial la Dinamo.

Urmatorul meci al echipei alb-rosii este programat miercuri, de la ora 20:00, in compania celor de la Gaz Metan Medias. Partida va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.