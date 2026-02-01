Giovanni Becali, impresarul lui Ștefan Târnovanu, a dezvăluit că portarul roș-albaștrilor își dorește să plece de la campioana en-titre a României.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre situația lui Ștefan Târnovanu

Mai mult decât atât, Ioan Becali l-a propus pe Târnovanu la Galatasaray. Liderul din Turcia, care se va lupta cu Juventus în play-off-ul Champions League, este acoperit însă în privința portarilor.

„Eu sper ca, în vară, să aducă niște bani clubului. Crezi că FCSB îl va abandona pe Târnovanu? Problema e că FCSB nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia. Eu nu cred că FCSB va face asta. Lumea știe cine e Târnovanu, se știe despre ce e vorba.

FCSB a stat mai mult în jumătatea lor de teren. Au început jucătorii să creadă. Asta e. Dacă nu apără, nu apără. S-a mai întâmplat. Mai sunt șapte meciuri în sezonul regular și altele zece în play-off. Nu îl știu pe băiatul U21, e problema lor.

Giovanni Becali: „Cred că varianta va fi Târnovanu”

Când vor fi aproape de play-off și vor juca meciurile importante, cred că varianta va fi Târnovanu. Există un antrenor, un patron. Fac ce vor ei. Dacă va avea șanse la play-off, va juca Târnovanu. În play-off nu cred că poți juca cu un under în poartă.

Nu am vorbit cu el. E urâtă situația. (n.r.- dacă vrea să plece Târnovanu de la FCSB) Normal! În primăvară are nuntă. Are peste 100 de meciuri la FCSB. L-am propus la Galatasaray, dar nu are nevoie de portari”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Momente complicate pentru Ștefan Târnovanu la FCSB

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că în campionat va miza pe Matei Popa, goalkeeperul în vârstă de 18 ani din lotul lui Elias Charalambous, pentru ultimele partide din sezonul regular.



După FCSB - Fenerbahce 1-1, în care Târnovanu a avut câteva intervenții decisive între buturi, portarul i-a tras la răspundere pe suporteri, care i-au înțepat pe jucători cu mesajul afișat în peluză.

„Rămân cu un gust amar. I-am făcut nefericiți pe suporteri, îi înțeleg, dar, din ce știu eu, suporter ești când îți susții echipa chiar și atunci când e jos.



Dacă noi suntem la pământ, nu veni și ne băga și mai rău în pământ, încearcă să ne ajuți să ieșim din asta.



Au fost lângă noi foarte mult, au suportat multe înfrângeri, dar cred că am avea nevoie ca ei să fie lângă noi”, a spus Ștefan Târnovanu după FCSB - Fenerbahce.



Ștefan Târnovanu, ”sancționat” după ultimele declarații: ”Nu a făcut bine, mai bine tăcea”



Basarab Panduru, fost internațional român, l-a pus la colț pe Târnovanu pentru declarațiile fotbalistului după egalul de la București de joi seară.



”Nu cred că a făcut bine. OK, ai personalitate, vrei să spui... Dar cred că, în momentul ăsta, mai ales la cum ai apărat și la cum au mers lucrurile, era mai bine să nu amintești deloc.



Nu rezolvi niciun fel de problemă așa. Apără în continuare așa și nu mai intră Popa (n.r. - Matei, portarul U21 al lui FCSB).



Repet, înțeleg personalitatea, dar în momentul ăsta cred că era mai bine să nu amintească despre asta.



Să revină lumea și să spună că ești Târnovanu ăla pe care îl știm toți. Că a fost bun are dreptate, doar că în ultima perioadă a fost mai puțin bun”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

