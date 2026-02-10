Cristiano Bergodi, antrenorul celor de al „U” Cluj, s-a contrat cu Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR, căruia i-a pus mâna în gât după ce acesta l-ar fi înjurat în mod repetat.

Întrebat dacă s-a gândit să plece de la Universitatea Cluj după incidentele de la meciul cu CFR Cluj, antrenorul italian a susținut că nu a luat în calcul așa ceva, deoarece se simte foarte bine pe banca „șepcilor roșii”.

Bergodi nu vrea să plece de la 'U' Cluj

"Nu, nu, niciodată (n.r. - nu s-a gândit să plece de la 'U' Cluj). Stau foarte bine, am găsit un club frumos, conducerea, persoane care sunt lângă mine. Lucrurile au mers foarte bine până acum. Am revenit, avem o şansă mare de a intra în play-off. Facem tot posibilul. (…) Suntem trei patru echipe care luptă pentru play-off, va fi strâns, frumos", a spus Cristiano Bergodi, potrivit Fanatik.

Cristiano Bergodi a fost numit pe banca lui 'U' Cluj în octombrie 2025, înregistrând 10 succese în cele 15 meciuri jucate, cu o medie de 2.13 puncte pe meci.