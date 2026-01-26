La o zi după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali a mers la baza de pregătire a lui FCSB și a ținut o ședință alături de jucători. Omul de afaceri a anunțat ulterior că Ștefan Târnovanu va fi trecut pe banca de rezerve la cele șapte meciuri rămase de disputat din sezonul regulat al Superligii.

Costel Pantilimon: "Târnovanu a fost expus de multe ori la FCSB. Nu știu dacă te poți debarasa chiar așa de jucători"



Becali s-a arătat dezamăgit de cele 8 goluri încasate de Târnovanu în ultimele două jocuri și a transmis că preferă ca poarta lui FCSB să fie apărată de tânărul Matei Popa (18 ani), care va avea și avantajul de a îndeplini regula U21.



Costel Pantilimon (38 de ani), fostul goalkeeper al naționalei României, crede că decizia lui Gigi Becali este "brutală" și că Târnovanu ar fi meritat un alt tratament, având în vedere că golurile încasate nu au fost exclusiv din vina sa.



"Târnovanu a fost unul dintre cei mai buni portari din ultimele sezoane, un portar de națională, dar expunerea FCSB-ului și modul în care e condus clubul îl pun într-o situație neplăcută. Eu nu m-aș îndrepta numai acolo. Târnovanu a fost expus de foarte multe ori. Portarul a fost expus destul de ușor de multe ori de linia de fund și e clar că ești predispus greșelilor. Eu n-aș face un mare tam-tam pe evoluția lui și nu m-aș focusa pe o singură persoană, ci pe ceea ce se întâmplă acolo. Vorbim de tot lotul, nu numai de portar.



Vorbim de tot lotul, nu numai de portar. Dar dacă așa a dorit patronul să schimbe și a crezut că acolo e veriga slabă, se poate face și asta. Nu știu dacă e benefic pentru Târnovanu pentru că vorbim de un portar de națională. Acum ceva timp se vorbea de transferuri în străinătate. E un portar cu care FCSB a câștigat campionatul și a avut evoluții foarte bune în cupele europene. Nu știu dacă te poți debarasa chiar așa de jucători.



Nu e prima dată când patronul face lucrurile astea. Cunoaștem foarte bine modul brutal de a gestiona anumite momente când lucrurile nu funcționează. E bucătăria lor internă.



Târnovanu ți-a ținut spatele, a fost unul dintre cei mai buni jucători, portarul sezonului. Vorbim de un portar de valoare. Fiind scos de patron, nu cred că asta face o atmosferă destul de bună în cadrul echipei. Și eu sunt curios ce va ieși", a spus Costel Pantilimon, într-un interviu pentru PRO TV.