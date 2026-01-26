Înfrângerea drastică, 1-4 cu CFR Cluj, pe Arena Națională, a fost a treia consecutivă pentru campioană în debutul anului 2026, iar play-off-ul a devenit un obiectiv tot mai îndepărtat.



Imediat după meci, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut o reacție extrem de dură. Acesta a criticat fără menajamente mai mulți jucători din lotul roș-albaștrilor.



„Târnovanu ne aduce aminte de Vlad”



Ținta principală a fost portarul Ștefan Târnovanu, acuzat că a repetat greșelile care au costat echipa puncte importante.



Mustață a spus că portarul „nu mai oferă siguranță” și că unele ieșiri ale sale amintesc de perioada lui Andrei Vlad, proapăt „dat afară” de Aktobe.



„Nu se poate să vii şi să faci asemenea greşeli. Nu poţi să te faci că ieşi… Exact acelaşi lucru s-a întâmplat la Mioveni. Dacă iei asemenea goluri… Nu trebuie să facă lucrurile astea dacă vrea să plece! Nu îţi baţi joc. Ne aduce aminte de Vlad, care le scotea din afara terenului şi le băga în teren.



S-a văzut clar greşeala de la golul trei. A dat să iasă şi nu a mai făcut-o. Nu iese nici la corner. Ai doi metri tu, cu braţele ridicate trei metri. Numai există siguranţă. Nu se poate să faci asemenea greşeli”, a spus Mustată la Fanatik.



Gigi Mustață cere doi jucători OUT



Nici Baba Alhassan și Octavian Popescu nu au scăpat de critici. Mustață a transmis că ambii jucători ar trebui să plece de la FCSB, considerând evoluțiile lor drept „sub nivelul Ligii 1”.



„Mai sunt jucători care trebuie să plece. Baba poate îşi face bagajele şi merge la Hermannstadt. Poate îl ajută pe Dorinel să retrogradeze. Nu se poate! Jucător care să preia mingea şi să calce pe ea, singur. O pasă în faţă n-am văzut.



Luaţi şi la Zagreb şi meciul de ieri. O parte dintre ei nu joacă în Liga 2. La ocazia lui Toma… nu se poate asemenea greşeli. Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace.



Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe. Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el”, a spus Mustaţă.



De asemenea, Ngezana a fost aspru taxat pentru greșelile repetate din ultimele meciuri. Mustață a afirmat că astfel de erori „taie elanul echipei” și compromit orice șansă de redresare.



„Ne-am săturat şi de Ngezana. Nu îmi vine să cred! Doamne… Când am văzut golul 4 mi-a venit rău. Nu se poate aşa ceva. Să greşeşti în halul ăsta. Tai elanul echipei.



Mergem din greşeală în greşeală. Ce să facă şi Olaru şi Cisotti când ăla calcă singur pe minge. (despre Tavi Popescu) Eşti tehnic, când tu nici nu te uiţi la poartă unde e portarul. Dai ca văcarul în portar.



Te învaţă omul, dar faci aceleaşi bazaconii în teren… S-or fi săturat şi lumea de el. Să se ducă în Liga a IV, să joace cu fratele lui. Ne-am săturat de mulţi de pe acolo.



Baba n-a dat o pasă în faţă. Nici la Zagreb, nici ieri. Ce să facă şi Duarte singur? Ngezana face gafă după gafă. E bolovan”, a conchis Mustață.



După acest rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9 în Superliga, în timp ce FCSB a coborât pe poziția a 11-a. Pentru ardeleni urmează duelul de vineri, pe teren propriu, cu Metaloglobus, în timp ce FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League, cu Fenerbahce, tot pe Arena Națională.

