Ștefan Târnovanu, dezamăgit după FC Botoșani - FCSB 3-1: „De titlu nu ai cum să vorbești”

Mykola Kovtalyuk a fost cel care a adus-o în avantaj pe FC Botoșani în repriza a doua și a reușit „dubla” la una dintre ultimele faze.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul după golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 36, dar egalarea a venit imediat, la doar patru minute după prin golul lui Dumiter.

Ștefan Târnovanu, dezamăgit după FC Botoșani - FCSB: „De titlu nu ai cum să vorbești”



Ștefan Târnovanu a fost dezamăgit după înfrângerea cu FC Botoșani și a scos în evidență faptul că FCSB ia goluri foarte ușor.

Portarul „roș-albaștrilor” consideră că echipa campioană a României nu se poate gândi la titlu în acest moment și a explicat că starea din vestiar nu este deloc bună.

„Nu e posibil să avem șapte puncte, avem nevoie să câștigăm peste jumătate din meciuri dacă vrem să facem ceva. Campionatul ăsta am avut multe meciuri în care am condus și am primit goluri aiurea.

De titlu nu ai cum să vorbești când ai șapte puncte. Asta de realitate, ăsta e prezentul în care suntem și nu avem ce să facem.

Nu știu dacă în cupele europene au fost evoluții mai bune, pentru că am pierdut o dublă pe care trebuia să o câștigăm.

Discutăm dar ce poți să faci, faci antrenament, dar o stare de spirit bună nu are cum să fie, pierdem și nu avem ce să facem.

Întâlnim o echipă din Olanda, dacă o să ne prezentăm cum ne-am prezentat astăzi în repriza a doua, dar și cu Csikszereda, nu o să fie bine.”, a spus Ștefan Târnovanu.

FCSB se află pe locul 13 în Superliga în urma acestui rezultat, în timp ce FC Botoșani a urcat pe locul doi.

