FCSB a fost cea care a deschis scorul la Botoșani, prin Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul. Botoșaniul a egalat după doar patru minute, iar în partea secundă a marcat de două ori.



Marcatorul golului FCSB-ului din această seară, Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele la flash-interviu și a fost rezervat când a fost întrebat despre obiectivul principal al echipei sale: titlul.



Daniel Bîrligea: ”Trebuie să ne trezim”



Acum, atacantul se gândește la meciul de joi, pe care FCSB îl va disputa în Europa League cu olandezii de la Go Ahead Eagles, de la 19:45.



„E greu de comentat. Nu știu exact ce avem, ce putem face, dar sigur trebuie să facem ceva pentru că așa nu ajungem nicăieri. Nu zic că nu facem, dar nu facem de ajuns și trebuie să schimbăm ceva.



Eu am simțit prima repriză destul de bine. În a doua repriză ne-am relaxat, n-am mai încercat să jucăm, nu ne-a mai ieșit nimic. Adversarii au avut un ritm bun, au făcut tot ce trebuia să câștige meciul și în felicităm. Mai mult nu avem de zis.



Nu mă așteptam, dar asta e realitatea. Trebuie să ne trezim și să încercăm s-o schimbăm. Trebuie să câștigăm meciurile de retrogradare, titlul e departe, dar rămâne obiectivul nostru. Trebuie s-o luăm pas cu pas.



În Europa poate avem o altă concentrare, intrăm altfel în teren. Este ceva în campionat, poate ne credem poate prea campioni”, a spus Daniel Bîrligea, la flash-interviu.



În urma acestui rezultat, FC Botoșani urcă pe locul doi, cu 19 puncte, la patru puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și la egalitate cu Rapid, dar cu un meci în plus. De partea cealaltă, FCSB rămâne cu șapte puncte și este pe locul 13, la egalitate cu Hermannstadt și CFR Cluj.



FCSB rămâne cu o singură victorie, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după această rundă. Doar Petrolul, Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus București stau mai rău în clasament.

