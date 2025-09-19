Antrenorul de la FCSB, Elias Charalambous, și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea de la Botoșani. El spune că nu are explicații pentru prestația elevilor săi.

Discursul lui Elias Charalambous

Managerul de la FCSB spune că deocamdată nu se poate gândi la titlu, până când echipa nu va începe din nou să câștige:

"Încerc să găsesc motivul. Dacă iei în calcul toate meciurile pe care le-am pierdut, aproape de fiecare dată am marcat primii. Nu știu ce se întâmplă după ce marcăm, ceva foarte straniu se întâmplă. Nu e stilul meu să caut scuze. Nu înțeleg de ce se tot întâmplă asta. Nu pot să vă explic acum.

Trebuie să ne revenim, să începem să câștigăm meciuri, apoi să ne gândim la play-off. Sunt multe puncte rămase în joc, dar mai întâi trebuie să îmbunătățim jocul nostru. Pozițiile noastre sunt în pericol în fiecare zi. Dar nu mă gândesc la asta acum.

Antrenorul e în pericol din prima, până în ultima zi a sezonului. Asta e meseria noastră. Încerc să fac totul bine, uneori lucrurile ne ies, uneori nu. Acum trebuie să ne concentrăm pe Europa League. Va fi o competiție complet diferită. După acest meci din Europa League va trebui să ne gândim iar la situația din campionat", a declarat Elias Charalambous, după meciul FC Botoșani - FCSB 3-1.

FC Botoșani a pus-o la punct pe FCSB, scor 3-1



FCSB a condus în Moldova, dar FC Botoșani a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36 după o centrare perfectă a lui Mamadou Thiam. Cu toate acestea, campioana nu a reușit să intre în avantaj la cabine.



Andrei Dumiter a înscris împotriva fostei sale echipe, în minutul 40, după o eroare mare în apărarea FCSB. Același Dumiter a irosit o ocazie colosală în minutul 60, când a lovit transversala din cinci metri.



Rezerva Mykola Kovtalyuk a dat lovitura în minutul 68, când a marcat la prima atingere de balon. FCSB nu a avut puterea să egaleze până la final, iar Kovtalyuk a dat lovitura de grație în prelungiri. Hervin Ongenda a centrat superb, iar atacantul din Ucraina a trimis cu capul în plasă pentru 3-1. Moldovenii au obținut a doua victorie la rând și urcă temporar pe locul 2 în campionat.



FC Botoșani are acum cel mai bun atac din campionat. Elevii lui Leo Grozavu au înscris 20 de goluri în primele 10 etape.



FCSB a suferit al cincilea eșec după primele zece etape și rămâne pe locul 11, cu numai șapte puncte. Campioana suferă teribil în campionat și se îndepărtează de zona de play-off. Unirea Slobozia se află pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off, cu 14 puncte.

