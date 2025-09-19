Florin Prunea a găsit marea problemă de la FCSB: „Aleargă cu frână de mână trasă”

Superliga
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a zecea din Superliga. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul după golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 36, dar egalarea a venit imediat, la doar patru minute după prin golul lui Dumiter.

Mykola Kovtalyuk a fost cel care a adus-o în avantaj pe FC Botoșani în repriza a doua și a reușit „dubla” la una dintre ultimele faze.

Florin Prunea a găsit marea problemă de la FCSB: „Aleargă cu frână de mână trasă”

Florin Prunea a vorbit despre problemele de la FCSB și e de părere că pregătirea fizică ar putea fi unul dintre motivele pentru acest start dezastruos de sezon. 

Fostul portar a scos în evidență forma slabă a lui Dennis Politic, adus ca o nouă vedetă la gruparea „roș-albastră”.

„Eu cred că totul a început de pregătire, mă uit la Musi la Dinamo, care arată altfel față de FCSB, pentru că a venit la o echipă profesionistă.

Politic e clar că are o problemă, mi se pare că aleargă cu frână de mână trasă, nu mi pare că joacă cum juca la Dinamo. Să dai un milion de euro și pe Musi și să joace așa.

Problema lor cea mai mare este că nu mai există respect pentru FCSB și echipele nu se mai tem de ei.”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

FCSB se află pe locul 13 în Superliga în urma acestui rezultat, în timp ce FC Botoșani a urcat pe locul doi.

