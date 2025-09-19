Campioana en-titre a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, iar căderea echipei este evidentă. Ilie Dumitrescu a identificat principalele motive care au dus la criza roș-albaștrilor, criticând strategia actuală de la echipă.



"E un fenomen mai complex. Echipa asta nu mai reșește să facă preassing ultra-avansat, nu mai câștigă dueluri. Deficiențe mari pe faza defensivă. Sunt câteva absențe: și Radunovic, și Crețu care contează enorm de mult. Nu mai este la același nivel.

Motivele crizei de la FCSB, explicate de Ilie Dumitrescu



Când mergi pe principiul acesta al rotației și tot faci schimbări de la un meci la altul, intervine problema aceea că anumiți lideri nu mai au statutul acela de lideri și nu mai au realizări, nu mai au încredere.



Vă aduceți aminte și în trecut, cu Coman... După accidentări, în speță Olaru în zilele astea, și-a intrat greu în ritm, în formă. Îl scotea în minutul 45... Nu-ți face un meci bun, nu-l mai bagi titular... tot ce se întâmplă acolo. Nu mai mergi pe omogenitate, pe un nucleu important de jucători care să poată să ducă ritmul partidei, să aibă consistență și să vezi și realizări", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.



Deși a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (36), FCSB s-a văzut egalată rapid de un fost jucător, Andrei Dumiter (40). În a doua repriză, Botoșani a preluat controlul, iar ucraineanul Mikola Kovtaliuk a reușit o "dublă" (68, 90+2), aducând o victorie meritată pentru moldoveni, care urcă provizoriu pe locul secund. Pentru FCSB, acest eșec este al cincilea în ultimele opt partide.

