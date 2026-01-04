Universitatea Craiova se situează în fruntea clasamentului din sezonul regulat al Superligii României cu 40 de puncte, fiind la o lungime în fața celor de la Rapid.



După 21 de etape, formația din Bănie a bifat 11 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri



Filipe Coelho, lăudat pentru ce măsură ”nu a luat” la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent”



În noiembrie, Mirel Rădoi s-a despărțit de Universitatea Craiova, iar Mihai Rotaru l-a adus la club pe portughezul Filipe Coelho (45 de ani), care fusese anterior secund la naționala Emiratelor Arabe Unite.



Sorin Cârțu l-a lăudat pe Coelho pentru faptul că nu a schimbat radical ce a construit Mirel Rădoi la Craiova.



”Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă.



Nu a schimbat nimic radical. A venit și el cu ideile lui, da, dar nu a fost ceva drastic. Cred că era și greșit să faci asta în mijlocul campionatului.



Mie mi se pare că a răspuns corect echipa la ce a cerut el. Locul 1 a venit ca o consecință în ceea ce am realizat în meciuri. Am fi putut avea rezultate și mai bune, cu CFR și 'U' Cluj de exemplu”, a spus Cârțu, potrivit digisport.

