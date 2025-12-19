Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Baiaram după dramatismul trăit cu AEK: „Păcat!”

Baiaram și Cicâldău au marcat pentru olteni, dar nu a fost de ajuns pentru echipa din Superliga, pentru că AEK a înscris de trei ori: Vida 65', Kutesa 90+8' și Jovic 90+14'.

Ce a spus Ioan Becali despre Ștefan Bairam



Impresarul a vorbit despre prestația jucătorului oltenilor și a concluzionat faptul că Baiaram a făcut un meci bun, dar antrenorul Universității Craiova a greșit că l-a schimbat.

Întrebat dacă ratarea calificării schimbă calculele în legătură cu un posibil transfer în afară al lui Bairam, Iona Becali a oferit imediat un răspuns.

„Gol frumos, nu a jucat rău, a coborât, a colaborat bine cu Bancu. Dacă îl lăsa până în minutul 90, lua mingea, mai centra… Pleca cu ea pe stânga, centra. Timpul nu îl pierzi stând în careu. Timpul îl pierzi cu aripile, cu vârful care mai ia mingea, care se face că e accidentat, scoate un fault, provoacă acolo la colțul unde e steagul să ia un corner.

Nu e vorba că nu o să mai sune telefoanele. El și-a făcut treaba. A deviat mingea în terenul advers în momente dificile, gol de atacant, a tras exact unde trebuia să tragă. Trebuiau lăsați până în minutul 89-90. Păcat…

Cred că schimbările au fost principalele cauze ale rezultatului. Timpurii și prea defensive… asta așteptau cei de la AEK. Păcat!”, a spus Giovanni Becali, conform Fanatik.ro.

Ștefan Baiaram, sub masă după meciul de coșmar de la Atena: ”Cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”



Ștefan Baiaram a fost devastat la flash-interviu după eșecul de la Atena. Fotbalistul a mărturisit că a trăit cel mai greu moment de când s-a apucat de fotbal și a ținut să puncteze că nu s-ar fi așteptat în veci ca gazdele să restabilească egalitatea, darămite să câștige meciul la ultima fază.



”Sincer, e prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară pentru mine de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicație pentru ce am trăit în această seară. Am avut 2-0, puteam să facem 3-0, am luat gol în minutul 98, în minutul 112, nici nu mai știu ce să zic.



Nu mă așteptam nici să ne egaleze, aveam 2-1, mai aveam câteva minute de joc. Am luat gol în minutul 98... Ne-au dat gol la ultima fază și ne-au bătut. Clar au jucători cu calitate, dar în prima repriză am arătat și noi că suntem o echipă foarte bună. Puteam să facem 3-0, din păcate nu am făcut și mergem acasă.



Noi am arătat foarte bine în această campanie, în calificări, acum, în Europa, și în această seară! De asta suntem supărați. Dacă ne-ar fi bătut 3-4 la 0, dacă ne-ar fi dominat... Dar am fost cu capul sus. Mergem acasă necăjiți.



Putea să se termine meciul la 2-2, a mai prelungit. Ne așteptam, mai ales că echipa a jucat pe teren propriu. Era normal să meargă un pic spre ei, spre direcția asta”, a spus Ștefan Baiaram la televiziunea Digi Sport.

