Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, în Antalya, scor 1-0, gruparea turcă Konyaspor, într-un meci amical, scrie News.ro.
Craiovenii au marcat în minutul 52, dintr-o lovitură liberă executată şi transformată de Mekvabishvili.
Universitatea Craiova a câștigat primul amical al iernii
Antrenorul Filipe Coelho a aliniat următorul unsprezece în prima repriză: Popescu – Screciu, Stevanovic, Romanchuk – Carlos Mora, Creţu, Cicâldău, Ştefan – Băsceanu, Nsimba, Matei.
În partea secundă, Coelho a trimis pe teren formula: Isenko – Samuel Teles, Romanchuk (Fălcuşan 59), Stevanovic, Ştefan (Gaşpăr 64) – Creţu, Mekvabishvili, Houri – Baiaram (Şerban 68), Etim, Muntean.
După reluarea campionatului, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, va juca în deplasare cu Petrolul Ploiești.