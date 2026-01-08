Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani), instalat după plecarea lui Mirel Rădoi, este dorit de o echipă calificată în faza ligii din Champions League.



La momentul redactării acestui articol, Craiova este lider în Superliga, cu 40 de puncte, urmată de Rapid (39) și de FC Botoșani și Dinamo (câte 38).



Oltenii au avut un parcurs solid sub comanda tehnicianului portughez, care a bifat cinci victorii, două remize și două eșecuri, fiind la un pas de calificarea în primăvara europeană.



Filipe Coelho este dorit de o formație din Champions League



Potrivit publicației portugheze A Bola, Filipe Coelho se află pe lista celor de la Pafos, formație din Cipru calificată în premieră în Champions League.



Clubul cipriot a rămas fără antrenor pe 5 ianuarie, după ce Juan Carlos Carcedo a acceptat oferta rușilor de la Spartak Moscova, iar oficialii lui Pafos s-au orientat rapid spre actualul tehnician al Craiovei.



În prezent, echipa cipriotă ocupă locul 26 în faza ligii Champions League, cu 6 puncte, și păstrează șanse la calificarea în play-off. În campionat, Pafos se află pe poziția a doua.

