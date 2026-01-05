Alexandru Iamandache, de la CS Afumați la Universitatea Craiova

Alexandru Iamandache, extremă stânga de la CS Afumați, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract cu Universitatea Craiova valabil din startul sezonului următor. Oltenii anunță însă că se află în tratative cu clubul din eșalonul secund pentru ca mutarea să se realizeze încă din această iarnă.



Iamandache, care nu are niciun meci la nivelul primului eșalon, este descris de Universitatea Craiova drept "unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a". Fotbalistul născut în Târgoviște joacă din ianuarie 2022 la CS Afumați, iar ulterior a mai evoluat la FC Pucioasa și SSU Poli Timișoara.



"Știința a semnat cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a, Alexandru Iamandache!



Contractul său va începe de la data de 1 Iulie 2026 și va îmbrăca “armura” alb-albastră pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.



Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă.



În acest sezon, a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate.



Bun venit în familia Științei, Alexandru!", a transmis Universitatea Craiova.

