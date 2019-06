"Sper sa am un an de exceptie!" Ce spune Iancu despre revenirea la Viitorul: "Fata de data trecuta, acum sunt mai slab!" :)

Gabi Iancu nu se astepta sa fie chemat inapoi la Viitorul de Gheorghe Hagi.

Atacantul se va afla pentru a 3-a oara sub contract cu Viitorul. Iancu are obiective mari. Vrea sa impresioneze sub comanda lui Hagi, apoi sa aduca bani clubului cu un transfer tare in strainatate.

"Sper sa am un an de exceptie si sa facem lucruri bune impreuna. Vrem sa intram in play-off si sa ne aparam Cupa. De ce nu, sa intram in grupele Europa League. Am slabit, asta s-a schimbat cel mai mult la mine fata de ultima data cand am fost aici. Nu cred ca am avut un joc slab la Dunarea. Imi pare rau pentru echipa. Am jucat cate 90 de minute, am putut sa alerg, am avut incredere in mine. Sunt pozitiv si astept urmatorul campionat. De cate ori plec de aici imi e dor de club. Aici e casa mea. Cel mai mult iubesc clubul asta. Ei m-au format, aici m-am simtit cel mai bine", a spus Iancu la prezentarea oficiala.