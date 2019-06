Hagi a dat raspunsul final despre transferul lui Ianis! "Atat pot sa spun" Tot mai multe cereri pentru fiul sau: "Va pleca vara aceasta"

Gigi Becali a spus ca-l vrea pe Ianis Hagi la FCSB.

Ianis Hagi si-a facut debutul ca titular la nationala mare a Romaniei in meciul cu Malta, iar acum va juca alaturi de nationala U21 la Europeanul din Italia si San Marino. Evolutiile sale bune in tricoul nationalelor si la Viitorul ii vor aduce lui Ianis Hagi un transfer in strainatate, asa cum a anuntat tatal sau, Gica Hagi.

Regele a negat orice fel de negociere cu FCSB si a spus ca nu se pune problema ca Ianis sa mearga acolo.

"Ianis va pleca afara, au aparut acele speculatii, acele clauze. Nu s-a discutat niciodata asa ceva. Jucatorul trebuie sa joace fotbal. Daca joaca bine, va fi laudat. Nu s-a tratat afara. Va pleca afara, atat pot sa spun", a declarat Hagi la DigiSport.

Unde va ajunge Ianis Hagi?

Gica Hagi a explicat ca nu a fost inca stabilita echipa la care va pleca Ianis si ca vor fi analizate ofertele.

"Inca nu e stabilita echipa, evaluam. Pe zi ce trece, sunt mai multe cereri. Dar, eu cred ca da, cred ca va pleca vara aceasta.

Noi suntem cei care cerem, dar prima regula la Ianis e ca trebuie sa mearga undeva unde sa joace. E tanar, iar un jucator tanar, de perspectiva, trebuie sa faca parte dintr-un proiect", a adaugat Gica Hagi.