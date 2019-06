Visul COLOSAL al lui Gica Hagi! Vrea sa-l aduca pe Dan Petrescu antrenor la Viitorul: "Poate se va intampla asta!"

Gica Hagi viseaza ca Viitorul sa fie condusa de liderii Generatiei de Aur.

Patron si antrenor la Viitorul, Gica Hagi ar fi dispus sa renunte la prima functie daca ar insemna aducerea lui Dan Petrescu pe aceasta pozitie.

"Noi trei am fi mai puternici impreuna. Poate se va intampla intr-o zi. Cu Dan Petrescu antrenor, Gica Petrescu presedinte si eu patron.

E un antrenor bun, are personalitate, e un campion, noi trei mereu ne-am inteles bine. Eu am spus mereu ca am doua dorinte: sa antrenez un club important si o nationala mare" a spus Gica Hagi la Digi Sport.

Gluma lui Dan Petrescu

Declaratia lui Gica Hagi a plecat de la gluma facuta de Dan Petrescu atunci cand a fost intrebat de venirea lui Gica Popescu la Viitorul in functia de presedinte: "I-am spus sa-i zica lui Hagi ca ma pune pe mine. I-am urat bafta, e nasul meu, prietenul meu. Sper sa inteleaga Gica (Hagi) gluma" a spus Petrescu razand.