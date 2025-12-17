Universitatea Craiova a depășit toate așteptările, în actualul sezon din Conference League. Pentru că, atât cu Rădoi pe bancă, cât și cu portughezul Coelho, oltenii au reușit niște rezultate surprinzătoare.

Mai întâi, a fost eliminarea turcilor de la Istanbul Bașakșehir, în play-off, cu două victorii: 2-1 în deplasare, 3-1 acasă! Iar apoi, oltenii au strâns 7 puncte, în primele cinci etape din grupă, învingând echipe mult mai bine cotate: Rapid Viena și Mainz.

Acum, înainte de ultima rundă din Conference League, Universitatea Craiova e în fața unui rezultat imens: accederea în play-off-ul optimilor printr-o clasare pe locurile 9-24. Pentru asta, Baiaram și compania au nevoie de minim un punct, joi seara (ora 22:00), în meciul din deplasare cu AEK Atena (Grecia).

Parcursul Craiovei, remarcat de celebra platformă Football Meets Data

Analizând meciurile din ultima etapă, Football Meets Data, cea mai importantă platformă dedicată fotbalului internațional, a venit cu o remarcă impresionantă despre trupa din Bănie.

„Universitatea Craiova, dacă va termina Conference League între primele 24 de echipe, va reuși acest lucru, deși a avut al doilea cel mai dificil program dintre cele 36 de formații angrenate în această fază din Conference League“, a notat sursa citată.

Football Meets Data a ajuns la această concluzie, luând în calcul index-ul adversarelor Craiovei. La acest capitol, doar Aberdeen (Scoția) a avut un program mai dificil, comparativ cu formația din Bănie. După tragerea la sorți, scoțienii au aflat că vor întâlni Șahtior Donețk (Ucraina), Sparta Praga (Cehia), Strasbourg (Franța), AEK Atena (Grecia), AEK Larnaca (Cipru) și Noah (Armenia). Cu precizarea că, în acest moment, Aberdeen e pe 33 din 36, fără șanse de calificare în fazele eliminatorii.

Rezultatele Universității Craiova, în grupa de Conference League

*Rakow (Polonia) – U Craiova, scor 2-0

*U Craiova – Noah (Armenia), scor 1-1

*Rapid Viena (Austria) – U Craiova, scor 0-1

*U Craiova – Mainz (Germania), scor 1-0

*U Craiova – Sparta Praga (Cehia), scor 1-2

