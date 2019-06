Rasturnare de situatie in negocierile dintre Becali si Hagi: transferul planuit de FCSB, aproape sa se realizeze

FCSB este aproape de transferul lui Bradley de Nooijer

FCSB este foarte aproape de transferul lui Bradley de Nooijer, dupa ce discutiile au fost reluate zilele trecute, anunta Digisport.

FCSB se intelesese cu Viitorul saptamana trecuta, insa jucatorul a refuzat initial transferul la FCSB, pe motiv ca si-ar dori sa evolueze in strainatate.

Oficialii FCSB au reluat discutiile zilele trecute, iar informatiile din acest moment sunt ca De Nooijer a fost convins sa semneze.

Cel mai probabil, a doua oferta inaintata de FCSB a fost mult mai atractiva din punct de vedere financiar.

Morais pleaca, FCSB are nevoie de fundas stanga



Venirea lui De Nooijer la FCSB va accelera discutiile pentru transferul lui Junior Morais.

Gigi Becali isi manifestase inca din primavara intentia de a-l transfera pe brazilian, unul dintre jucatorii pe care FCSB poate lua bani frumosi, iar intre timp a aparut si intentia lui Marius Sumudica de a-l lua cu el in Turcia.

"L-am intrebat pe Becali despre Junior, pentru ca am inteles ca vor sa se desparta de el si eu vreau sa-mi ajut jucatorii cu care am avut contact. In momentul de fata, daca as putea sa-l iau pe Junior Morais, l-as lua."

"Am un director sportiv, nu depinde numai de mine", a spus Sumudica la Digisport.

Marius Sumudica s-a inteles cu Gaziantep si va fi prezentat oficial astazi.