FCSB continuă să fie detașat cea mai valoroasă echipă din Superliga României și la finalul anului 2025. Specialiștii de la Transfermarkt evaluează lotul campioanei din ultimele două sezoane la 42,8 milioane de euro.

FCSB, în continuare lider detașat în clasamentul Transfermarkt

Roș-albaștrii au înregistrat însă o scădere masivă de 11,6% în privința cotelor de piață. Au contat debutul de sezon în care au fost eliminați din preliminariile Ligii Campionilor de modesta Shkendija și faptul că au încheiat 2025 pe locul 9 în primul eșalon.

Elevii lui Elias Charalambous au dat însă semne de revenire. Au învins spectaculos Feyenoord, 4-3, pe Arena Națională în Europa League și au devenit echipa cu cea mai bună formă în ultimele 10 etape din primul eșalon.

CFR Cluj și Rapid completează podiumul

CFR Cluj, rivala roș-albaștrilor din ultimii ani în lupta pentru titlu, ocupă poziția secundă în ierarhia propusă de Transfermarkt. Lotul „feroviarilor” este estimat la 29,8 milioane de euro, în scădere, de asemenea, cu 19%.

La fel ca în cazul celor de la FCSB, ardelenii și-au ratat obiectivul în cupele europene și au dezamăgit și mai tare în campionat. Au terminat 2025 pe poziția a 11-a.

Transfermarkt a acordat bronzul Rapidului. Lotul giuleștenilor este estimat la 29,2 milioane de euro, într-o scădere minoră de doar 1,7%.

Universitatea Craiova și Dinamo, în top 5

Liderul Universitatea Craiova s-a bucurat de o creștere a cotelor de piață în valoare de 10,4%, ajungând astfel la 28,6 milioane și datorită unei prime participări onorabile în cupele europene, în „era” Mihai Rotaru.

Oltenii s-au descurcat bine în Conference League, chiar dacă au ratat dramatic calificarea în play-off-ul competiției.

Dinamo este gruparea situată pe locul 5 în clasamentul Transfermarkt, cu o creștere de 13,2% și o valoare totală de 17,6 milioane de euro.



Redăm clasamentul complet al valorilor de viață din Superligă, făcut de specialiștii de la Transfermarkt:

